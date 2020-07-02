Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 18:03- Asayiş G: 02 Tem 2020 - 18:21

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütmekte

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.
mask

EGM’den yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nin, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek, Siber devriye faaliyetleri kapsamında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çerçevesinde Atatürk’e yönelik hakaret suçları ile TCK 299 maddesi gereğince Cumhurbaşkanına Hakaret suçların resen takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan, milletvekili ya da benzer siyasi kişiliklere yönelik olarak işlenen hakaret suçları takibi şikâyete bağlı suçlar kapsamında değerlendirildiğinden ancak kişilerin şikâyeti üzerine adli makamların talep ve talimatları doğrultusunda işlemler yapıldığı kaydedilerek, "Ayrıca sosyal medya üzerinde ya da internet ortamında, kişi ve kurumları hedef göstermek suretiyle gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıyan ya da takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip edilmekte, bu hususlarda adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar yapılmaktadır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadele; siyasî düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürülmeye devam edecektir" denildi.

02 Tem 2020 - 18:03 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Davacı dernekten Ayasofya açıklaması mask
Davacı dernekten Ayasofya açıklaması
En Acı Olay! Su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek... mask
En Acı Olay! Su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek...
2 terörist etkisiz hale getirildi mask
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ayasofya İçin Gözler Danıştay'da! Duruşma Tamamlandı... Karar..Ankara mask
Ayasofya İçin Gözler Danıştay'da! Duruşma Tamamlandı... Karar..Ankara
Van’da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi mask
Van’da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe mask
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Geldi - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Geldi - Video Haber
Kan Donduran Olay! Bira Şişelerini Kırıp Birbirlerine Sapladılar! - Video Haber mask
Kan Donduran Olay! Bira Şişelerini Kırıp Birbirlerine Sapladılar! - Video Haber
Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Her iki köyde yaşayan vatandaşlar... - Video Haber mask
Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Her iki köyde yaşayan vatandaşlar... - Video Haber
Araç seyir halindeyken yol çöktü! O anlar güvenlik kamelarına yansıdı - Video Haber mask
Araç seyir halindeyken yol çöktü! O anlar güvenlik kamelarına yansıdı - Video Haber
İş yerine pompalı tüfekle saldırı! - Video Haber mask
İş yerine pompalı tüfekle saldırı! - Video Haber
Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar mask
Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL