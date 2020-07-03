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03 Tem 2020 - 09:33- Siyaset

"Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan günü birlik Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
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Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

03 Tem 2020 - 09:33 İHA Ankara- Siyaset

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