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03 Tem 2020 - 10:32- Belediyeler G: 03 Tem 2020 - 10:46

Ankara'da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! Termal kameralar ile girişler kontrol ediliyor...

Gölbaşı Belediyesi aldığı önlemler ile normalleşme sürecinde de önlemlerine devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi aldığı önlemler ile normalleşme sürecinde de önlemlerine devam ediyor. Belediye ziyaretçilerinin önlemler ile girişinin sağlandığı Gölbaşı Belediyesi’nde tedbirler elden bırakılmıyor.

Virüsün yayılmasına fırsat vermediklerini ve aldıkları tedbirleri aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Termal kameralarımızla normalleşme sürecinde ziyaretçilerimizin ateşlerini ölçerek tedbirlerimizi almaya devam ediyor, virüsün yayılmasına fırsat vermiyoruz. Aynı zamanda belediyemiz içinde kalabalık ortamın oluşmasına da fırsat vermiyor, vatandaşlarımızı kalabalıktan olabildiğince uzak tutmayı amaçlıyoruz. Sadece belediyemiz içinde değil sokaklara, duraklara ve en çok kullanılan lokasyonlara koymuş olduğumuz sosyal mesafe ikonları ile de tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz” açıklamasında bulundu.
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03 Tem 2020 - 10:32 Ankara- Belediyeler

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