Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,02 hafif düştü. Endeks, 19,83 puan azalışla 116 bin 887,93 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti.