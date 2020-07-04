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04 Tem 2020 - 10:18- Gündem G: 04 Tem 2020 - 11:31

Türkiye genelinde 52 HES’in toplu açılışı yapılacak

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran Türkiye, pazar günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santral (HES) açılışlarını gerçekleştirecek.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından reform ve yatırımlar daha da hızlanırken, Covid-19 salgını da Türkiye’nin yatırımlarının hızını kesemedi.

TÖREN PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılım sağlayacağı, 52 baraj ve HES’in işletmeye alınma töreni 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayacak.

BİN 439 MEGAVAT KURULU GÜÇ

Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.

AYDEM tarafından Tokat’a yapılan Akıncı HES, Enerji Bakanı Dönmez’in katılımıyla devreye alınacak. Akıncı HES 99 megavat kurulu güç ile yerli ve yenilenebilir enerji üretimi anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Cengiz - Özaltın tarafından Bingöl’e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES suyun gücünü, sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın da hazır bulunacağı Bingöl’de, Yukarı Kaleköy barajında 199,4 megavat kurulu güçle üretim yapılacak. Aşağı Kaleköy barajında ise rakam 189,02 megavat olacak.

Ünal İnşaat tarafından Ardahan’a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla devreye alınacak. 62,7 megavatlık kurulu güçle Doğu Anadolu’nun yenilenebilir gücünü temiz enerjiye çevirecek.

Limak tarafından Siirt’e yapılan Çetin barajı ve HES’in devreye alınan bölümü 420,1 megavat olacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da hazır bulunacağı Çetin Barajı, 2 buçuk yılda tamamlandı.

KURULU GÜÇ 92 BİN MEGAVAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 megavat.

04 Tem 2020 - 10:18 İHA Ankara- Gündem

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