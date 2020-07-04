Zeljko Obradovic’in görevden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda Igor Kokoskov dönemi başladı. Sarı-lacivertliler, 48 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.
04 Tem 2020 - 19:11- Spor Güncelleme: 04 Tem 2020 - 20:40
Fenerbahçe’nin yeni hocası Kokoskov oldu
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Igor Kokoskov oldu. Sarı-lacivertliler, Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.