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04 Tem 2020 - 19:11- Spor G: 04 Tem 2020 - 20:40

Fenerbahçe’nin yeni hocası Kokoskov oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Igor Kokoskov oldu. Sarı-lacivertliler, Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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Zeljko Obradovic’in görevden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda Igor Kokoskov dönemi başladı. Sarı-lacivertliler, 48 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.
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04 Tem 2020 - 19:11 İHA İstanbul- Spor

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