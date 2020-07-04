Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.