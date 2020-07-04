Tolgay 5 maç sonra ilk 11’de

Süper Lig’in 30. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Tolgay Arslan, 5 maç sonra ilk 11’de görev aldı. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalamadı.
Arslan, son olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında ilk 11’de yer almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.