Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler” dedi.
04 Tem 2020 - 22:41- Sağlık
Sağlık Bakanı Koca’dan düğünlerde sosyal mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığı için eğlencelerin kaygı verici olduğunu bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.