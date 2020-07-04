Sağlık Bakanı Koca’dan düğünlerde sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler” dedi.

(İHA)