Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra taktik idmana geçen siyah-beyazlılar, idmanı yut çalışmasıyla tamamladı. Bu sabah yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.
05 Tem 2020 - 13:11- Spor
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.