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05 Tem 2020 - 13:36- Spor

Beşiktaş keskin virajda

Süper Lig’in 30. haftasında, son haftaların formda ekibi Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Kalan 5 maçta 15 puan hedefleyen ve Avrupa şansını zorlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet arıyor.
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Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak bugün Kayseri’ye hareket edecek ve bu şehirde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Korona virüs sonrasında ilk maçında sahasında Antalyaspor’a mağlup olan, ardından önce deplasmanda Denizlispor’u 5-1, peşinden de Konyaspor’u iç sahada 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Kayserispor karşısında da hata yapmak istemiyor. Kalan 5 haftada 15 puan hedefleyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın tüm planları galibiyet üzerine. Beşiktaş’ta bu maç öncesinde cezalı Tyler Boyd’un yanı sıra sakatlığı bulunan Douglas ile Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yok.

EN ÖNEMLİ KOZ BURAK YILMAZ

Beşiktaş’ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş’ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde. Liglere verilen aranın ardından ilk maçında Fenerbahçe’ye deplasmanda son anlarda kaybeden ve ardından Gençlerbirliği’ni iç sahada, Sivasspor’u da deplasmanda yenen Kayserispor da Beşiktaş karşısında puan arıyor. Sarı-kırmızılı ekipte takımın en önemli isimlerinden Mensah ve Yasir Subaşı cezalı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz’ın forma giymesi zor görünüyor.

45. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

İki takım bugüne kadar Lig ve Türkiye Kupası’nda 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 11 galibiyet alırken, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 23 kez rakibini devirmeyi başardı. Kayserispor’un sahasında oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş bu deplasmanda çıktığı 22 maçta yalnızca 6 galibiyet alırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor, evinde rakibini 9 kez devirmeyi başardı.

Yarın saat 21.00’de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Ersin - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan - Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N’Koudou - Burak Yılmaz

(Bozhan Memiş/İHA)

05 Tem 2020 - 13:36 İHA İstanbul- Spor

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