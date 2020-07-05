Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Tem 2020 - 16:06- Ekonomi

Konut satışları rekora gidiyor

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020’de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, konut kredisi hacmi tam 18/ milyar 931 milyon lira artış gösterdi.

Halihazırda dev kredi kampanyasında 12 ay ödemesiz 15 yıla kadar vade seçeneğiyle %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.

(İHA)

05 Tem 2020 - 16:06 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak mask
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Borsa haftayı düşüşle kapattı mask
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yatay mask
Borsa ilk yarıda yatay
Serbest piyasada altın fiyatları - 3 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 3 Temmuz 2020
Meteorolojiden o illere uyarı! mask
Meteorolojiden o illere uyarı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı mask
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı

GALERİ

Korku dolu anlar! Patlama anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Patlama anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Serinlemek için öyle bir yere girdi ki kayboldu! - Video Haber mask
Serinlemek için öyle bir yere girdi ki kayboldu! - Video Haber
Down sendromlu olan yavruya kardeşleri bakıyor - Video Haber mask
Down sendromlu olan yavruya kardeşleri bakıyor - Video Haber
Manavı terasına taşıdı, her şeyi dalından yiyor! Teras katı havadan görüntülendi mask
Manavı terasına taşıdı, her şeyi dalından yiyor! Teras katı havadan görüntülendi
Sürücüden kaza sonrası akılalmaz hareket! - Video Haber mask
Sürücüden kaza sonrası akılalmaz hareket! - Video Haber
Havai fişek fabrikasındaki görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor mask
Havai fişek fabrikasındaki görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL