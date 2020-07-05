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05 Tem 2020 - 21:01- Gündem G: 05 Tem 2020 - 21:49

Günün özeti - 5 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 225’e yükseldiğini açıkladı.

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Bu görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının içi ve çevresinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne sererken, olayın 3’üncü gününde ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Korona virüs önlemleri için rehber

Sağlık Bakanlığı 31 ağustos’ta açılacak okullarda, yeni tip korona virüsün bulaşma riskini araştırıldı. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci ve ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Bakanlık , "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi. Bu kapsamda rehbere okullarda alınması gereken önlemler ve tavsiyeler eklendi.

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İstanbul’da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Küresel vaka sayısında rekor artış yaşanıyor. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden

Küresel vaka sayısında rekor artış yaşanıyor. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü yaptı.

(İHA)

05 Tem 2020 - 21:01 İHA İstanbul- Gündem

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