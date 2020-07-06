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06 Tem 2020 - 12:11- Spor G: 06 Tem 2020 - 12:45

Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara’ya hareket edecek.
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06 Tem 2020 - 12:11 İHA İstanbul- Spor

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