Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Tem 2020 - 15:01- Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi haziran rakamları açıklandı

Reel efektik döviz kuru haziran ayında 69,32 olarak açıklandı.
mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 haziran dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artarak 69,32’ye çıktı. Endeks, bir önceki ayda 68,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda bir önceki aya göre 0,36 puan artarak 77,43’den 77,79 seviyesine yükseldi.

(İHA)

06 Tem 2020 - 15:01 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Borsa güne yükselişle başladı - 6 Temmuz 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 6 Temmuz 2020
6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi mask
6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Konut satışları rekora gidiyor - Video Haber mask
Konut satışları rekora gidiyor - Video Haber
Türkiye’de 52 projenin yatırım kararı alındı mask
Türkiye’de 52 projenin yatırım kararı alındı
Süper On Numara çekildi, 2 kişi kazandı! İşte Numaralar... mask
Süper On Numara çekildi, 2 kişi kazandı! İşte Numaralar...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu mask
Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma mask
Son Dakika! Leyla davasında sanıklardan şok eden savunma

GALERİ

Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber mask
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber mask
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber mask
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı mask
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber mask
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber mask
Bakan Koca: "Çankırı’dan örnek geldi" - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL