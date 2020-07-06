Reel efektif döviz kuru endeksi haziran rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 haziran dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artarak 69,32’ye çıktı. Endeks, bir önceki ayda 68,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda bir önceki aya göre 0,36 puan artarak 77,43’den 77,79 seviyesine yükseldi.

(İHA)