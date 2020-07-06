Reel efektif döviz kuru endeksi haziran rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 haziran dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artarak 69,32’ye çıktı. Endeks, bir önceki ayda 68,65 seviyesinde gerçekleşmişti.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda bir önceki aya göre 0,36 puan artarak 77,43’den 77,79 seviyesine yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.