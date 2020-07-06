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06 Tem 2020 - 15:03- Siyaset G: 06 Tem 2020 - 15:34

Bakan Akar yarın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
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Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye’de olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
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06 Tem 2020 - 15:03 İHA Ankara- Siyaset

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