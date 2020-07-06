Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,36’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 2.736,77 puanlık artışla 118 bin 485,24 puan ile 19 şubattan itibaren en yüksek seviyeden kapanırken, toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi de 2,64 değer kazandı.
06 Tem 2020 - 19:26- Ekonomi Güncelleme: 06 Tem 2020 - 20:43
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 2,36’lık yükselişle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.