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06 Tem 2020 - 20:30- Gündem G: 06 Tem 2020 - 20:45

Bakanlık herkesi uyarıyor! Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor - İşte Son Vaka Sayısı - Ankara

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı " Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

- "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"

06 Tem 2020 - 20:30 Ankara- Gündem

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