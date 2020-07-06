Günün özeti - 6 Temmuz 2020

Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Türkiye günlük korona virüs tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu.
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Baro düzenlemesi komisyondan geçti
Tartışmalı çoklu baro düzenlemesinin görüşmeleri Adalet Komisyonu’nda tamamlandı. 28 maddeden oluşan teklif 4 gün süren çalışmaların ardından Ak Parti ve Milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
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Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
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Bakan Soylu duyurdu: “ İzmir’de ’ Alabaylar Çetesi’ çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi’nin çökertildiğini duyurdu.
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Patlayan fabrikada dışarıdan sabotaj yok
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Vali Kaldırım, “Dışarıdan bir müdahale, sabotaj olmadığı tespit edildi” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.