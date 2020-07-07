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07 Tem 2020 - 09:21- Ekonomi G: 07 Tem 2020 - 09:29

Serbest piyasada döviz fiyatları - 7 Temmuz 2020

Dolar 6,8720 liradan, euro ise 7,7730 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,87 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan, 7,7710 liradan alınan euro ise 7,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8780 liradan, euro ise 7,7820 liradan satılmıştı.

07 Tem 2020 - 09:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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