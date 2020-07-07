TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray’ın eski kalecisi, Süper Lig’in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren’i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
07 Tem 2020 - 10:01- Spor Güncelleme: 07 Tem 2020 - 10:11
TFF, Turgay Şeren’i andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın eski kalecilerinden Turgay Şeren’in vefatının dördüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.