Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,04 değer kaybetti. Endeks, 42,52 puan azalışla 118 bin 442,72 puan olurken, toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti.