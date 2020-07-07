İstanbul Kapalıçarşı’da 396 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 396,20 liradan, 2 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 631 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 570 liradan, bin 275 liradan alınan Yarım Ziynet bin 285 liradan ve 638 liradan alınan Çeyrek Ziynet 643 liradan satıldı.
07 Tem 2020 - 18:01- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.