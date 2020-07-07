Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 396 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 396,20 liradan, 2 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 631 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 570 liradan, bin 275 liradan alınan Yarım Ziynet bin 285 liradan ve 638 liradan alınan Çeyrek Ziynet 643 liradan satıldı.

(İHA)