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08 Tem 2020 - 13:26- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,50 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 397,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,50 liradan, 2 bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 639 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 559 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 579 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor.

(İHA)

08 Tem 2020 - 13:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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