Borsa ilk yarıda 120 bini aştı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,09 değer kazandı. Endeks 120 puanın üzerini test ederken 103,46 puan artışla 119 bin 442,31 puan, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,33 arttı.
BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanı aşarak 120 bin 203,44 puan ile 4 ayın zirvesini gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.