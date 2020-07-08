Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 13:41- Ekonomi

Borsa ilk yarıda 120 bini aştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazandı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,09 değer kazandı. Endeks 120 puanın üzerini test ederken 103,46 puan artışla 119 bin 442,31 puan, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,33 arttı.

BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanı aşarak 120 bin 203,44 puan ile 4 ayın zirvesini gördü.

(İHA)

08 Tem 2020 - 13:41 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Haziranda en fazla borsa kazandırdı mask
Haziranda en fazla borsa kazandırdı
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 9 personel alınacak - Ankara mask
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 9 personel alınacak - Ankara
Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı mask
Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Benzine zam mask
Benzine zam
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

"Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. mask
"Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor mask
Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor
Akıllara durgunluk veren olay! Tünel içinde bisikletliyi yol kenarına savurdu - Video Haber mask
Akıllara durgunluk veren olay! Tünel içinde bisikletliyi yol kenarına savurdu - Video Haber
Cami avlusunda dehşet anları kamerada! Bacağından vurup öldüresiye dövdüler - Video Haber mask
Cami avlusunda dehşet anları kamerada! Bacağından vurup öldüresiye dövdüler - Video Haber
Görüntülere tepki yağmıştı! 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın... mask
Görüntülere tepki yağmıştı! 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın...
Keçiören Doğal Yaşam Parkı’nın yeni misafirlerine “Keçiko” ve “Geyiko” isimleri verildi mask
Keçiören Doğal Yaşam Parkı’nın yeni misafirlerine “Keçiko” ve “Geyiko” isimleri verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL