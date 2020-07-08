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08 Tem 2020 - 21:01- Gündem G: 08 Tem 2020 - 21:12

Günün özeti - 8 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282’ye yükseldiğini açıkladı.

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Yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop’tan teşekkür konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekânı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır” dedi.

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Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı, babası serbest kaldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında gözaltına alınan fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fabrikanın ortaklarından olan 75 yaşındaki babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Sosyal medya için düzenlemeler geliyor

Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile AK Parti’nin hukukçularının sosyal medyaya yeni kurallar getirilmesine yönelik çalışmasında,Almanya, Fransa ve ABD’deki uygulamalar ile AİHM’in verdiği kararlardan yola çıkılarak bir taslak hazırlanıyor.

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Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü

Suriye’nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

08 Tem 2020 - 21:01 İHA İstanbul- Gündem

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