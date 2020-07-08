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08 Tem 2020 - 21:39- Siyaset G: 08 Tem 2020 - 23:07

Bakan Karaismailoğlu AB Delegasyon Başkanı Berger ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü. Toplantıda AB-Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.
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Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği sınırlarında malların karşılıklı gidiş gelişinin yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgınından etkilenmemesi üzerine gerekli adımların atılması konusu gündeme gelirken, kısıtlayıcı önlemlerin Türkiye ve AB arasındaki uzun vadeli etkilerinin çok büyük olmamasının sağlanması gerektiğine işaret edildi. Görüşmede, AB’nin üçüncü ülkelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırma noktasında da ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamanın da kaldırılması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin salgın dönemini çok başarılı bir şekilde yönettiğine işaret ederek, gerek salgının başlangıç zamanında, gerekse normalleşme döneminde alınan önlemler ile sürecin üstesinden başarıyla gelmeye çalıştıklarını anlattı.

Büyükelçi Berger de, ulaştırma alanında Avrupa Birliği ile örnek bir işbirliği gerçekleştirildiğini ve projelerin artarak devam edileceği mesajını verdi.

08 Tem 2020 - 21:39 İHA Ankara- Siyaset

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