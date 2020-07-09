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09 Tem 2020 - 09:03- Gündem

Bakan Soylu’dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

(İHA)

09 Tem 2020 - 09:03 İHA Ankara- Gündem

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