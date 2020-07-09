Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,54’lük yükselişle başladı. Endeks, 636,33 puanlık artışla 119 bin 348,84 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi de 0,68 değer kazandı.
09 Tem 2020 - 10:31- Ekonomi Güncelleme: 09 Tem 2020 - 10:46
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,54’lük yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.