Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Tem 2020 - 10:33- Siyaset

“ABD’nin attığı son adım çözümsüzlüğe destek verecektir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “ABD’nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır” dedi.
mask

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimsenin fayda görmeyeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika’nın Güney Kıbrıs Rum yönetimini IMET programına dahil etmesini eleştirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ada’daki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Cumhurbaşkanımız, AK Partimizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada’da çözüm konusunda her zaman ‘bir adım önde olacağız’ dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi’nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD’nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada’da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir.”

(Derya Yetim/İHA)

09 Tem 2020 - 10:33 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP'den "Çoklu Baro" Açıklaması - Ankara mask
MHP'den "Çoklu Baro" Açıklaması - Ankara
Bakan Çavuşoğlu’ndan Birleşik Krallık’a ziyaret mask
Bakan Çavuşoğlu’ndan Birleşik Krallık’a ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi mask
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
AK Partili Mustafa Şentop TBMM'nin 30. başkanı oldu - Ankara mask
AK Partili Mustafa Şentop TBMM'nin 30. başkanı oldu - Ankara
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı mask
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” mask
4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor”
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara mask
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara
Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber mask
Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber
Gece yarısı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi! - Video Haber mask
Gece yarısı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi! - Video Haber
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber mask
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL