’Tabii’ mobil uygulaması ile öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak isteyen beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri için hazırlanan ‘Tabii’ adlı mobil uygulamanın tanıtım programına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama, beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmelerine imkan tanıyacak.

‘Tabii’ adlı mobil uygulamanın günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulama olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Arka arkaya uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hiç olmayan; televizyon yayınları gibi, Arkadaş kitapları gibi birçok uygulamamız bu yıl var. Çocuklarımız için her türlü imkanı oluşturma noktasında gayretimiz devam ediyor. Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var; öğrenmenin öncesi, sonrası, uzağı, yakını yok. Yani her an her yerde sürekli olarak bir faaliyet içinde olma imkanımız var. Yeter ki çocuklarımız için imkanlar oluşturalım” diye konuştu.

‘Tabii’ mobil uygulamasını kullanırken kalem ve kağıda ihtiyaç duyulmayacağını vurgulayan Selçuk, sorulara 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçilebileceğini aktardı. Öğrencilerin her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşacaklarını belirten Selçuk, testlerin her öğrenciye özel olarak hazırlanacağının da altını çizdi. Soruyu çözerken yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için ‘Yarı Yarıya’, ‘Bir Hak Daha Ver’ ve ‘Süre Uzat’ jokerlerinin de kullanılabileceğini belirten Selçuk, bu yolla öğrencilerin öğrenme işini oyuna çevirebileceklerini aktardı. Selçuk, “Ortaokul çocuklarımız için geliştirdiğimiz bir uygulama ‘Tabii’ mobil uygulaması. Temel amacımız oyun yoluyla, eğlenerek öğrenme. Oyun ve dersi iç içe yerleştirmek temel gayemiz. Eğlenceli bir yarışma uygulamasından da söz ediyoruz. Çocuklar oynarken, eğlenirken, yarışırken daha mutlu ve iyi öğrensinler diye. Kağıt kalem yok, 60 saniye içerisinde belli soruları cevaplamak söz konusu. Birtakım ihtiyaçlar oluşursa ‘Yarı Yarıya’ seçeneği vermek, ‘Bir Hak Daha Ver’ seçeneği vermek, ‘Süre Uzat’ seçeneği vermek gibi birçok seçenek mevcut. Motive edici bir puanlama sisteminden bahsediyorum. Öğrenciler her doğru cevaptan 6 puan kazanırken, her yanlış cevaptan da 2 puan kaybedecek. Bütün bu puan sistemine dahil olarak da çocuklarımızın beşinci sınıftan altıncı sınıfa, altıncı sınıftan yedinci sınıfa geçtiklerinde sadece kendi sınıflarını değil, diğer sınıfların da konularını görmeleri söz konusu. ‘Gelecek seneye hazır mıyım?’, sorusuna yanıt arayan bir uygulama. Deneme uygulamalarından gördüğümüz kadarıyla çocuklarımızın eğleneceği, öğreneceği bir uygulama oldu. Bütün Android ve İOS’lardan indirilebilir ve ücretsiz olarak kullanılabilir” dedi.

Bakan Selçuk, uygulamayla birlikte çocukların uzaktan eğitim sürecini desteklemek istediklerini dile getirerek, “Bizim açımızdan önemli olan şey; çocuklarımızın okullardan uzak kaldığı bu süreci telafi etmek için, sadece okulların açıldığı dönemi dikkate alırsak eksiklerimizin bir kısmını gidermemiş oluruz. Hem yüz yüzeyi destekleyecek hem de uzaktan eğitimi destekleyecek yoğun bir programın içindeyiz. Yeter ki bir çocuğumuz, ders çalışmak, öğrenmek istesin. Yeter ki bir velimiz, ‘İmkan arıyoruz. Bize kaynak var mı?’ desin. Bütün bunların hepsi fazlasıyla hazır. Tabii mobil uygulamasıyla, çocuğun kendisini geçmesi, kendisini yarışacak bir kişi olarak görmesini ve bir sonrasında daha ileriye gidebilecek bir seviyeye gelmesi bizim en önemsediğimiz konu. Hiçbir öğrenci ‘Bizim için ne imkanlar sağladınız?’ sorusunu sorarken cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

‘Tabii’ mobil uygulamasını daha önce kullanan ve video konferans yöntemiyle Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Samsun’dan Ali Rıza Ustaosmanoğlu, Şanlıurfa’dan İkra Karakuş ve Kayseri’den Ela Savgı, programı çok beğendiklerini ve eğlenerek öğrendiklerini belirttiler. Ali Rıza Ustaosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ‘Tabii’ mobil uygulamasında Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra LGS’de sorumlu oldukları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinin de eklenmesini istediğini söyledi. Bakan Selçuk, Ustaosmanoğlu’na olumlu yönde cevap verdi.

Öğrenciler ‘Tabii’ adlı mobil uygulamaya EBA hesabı ile giriş yapabilecek. Mobil uygulama Android platformunda https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.eba.tabii&gl=TR, İOS platformunda https://apps.apple.com/tr/app/tabii/id1521450148?l=tr üzerinden indirilebilecek.

