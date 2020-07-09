Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,15 yükseldi. Endeks, 178,70 puan artışla 118 bin 891,20 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,61 arttı.