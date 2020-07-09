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09 Tem 2020 - 14:36- Ekonomi

"Letonya ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımız adımları kararlaştırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla da bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımız adımları kararlaştırdık" dedi.
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Ticaret Bakanı Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı" imza töreni ve İş Forumu’na katıldı. Bakan Pekcan, Türkiye’nin Letonya’yı 1925 yılında tanıdığını ve 1929’da büyükelçilik açtığını belirterek, "Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla da bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımı adımları kararlaştırdık" dedi.

"FİRMALARIN BİR ARAYA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Toplantı kararlarının önem taşıdığını ifade eden Bakan Pekcan, Türkiye olarak toplantıda alınan kararların ve atılacak adımların takipçisi olacaklarını kaydederek, "Letonya’nın bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnuniyetimizi dile getiriyoruz. İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, kültür ve turizmden tarım ve eğitim alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları konuşmuş bulunuyoruz ve mutabakat zaptında yer alan hususların da vaktinde hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılmasını da teşvik ediyoruz. Türkiye’nin Letonya’da 91 milyon dolar, Letonya’nın da 77 milyon dolar yatırımları var. Makine, otomotiv, medikal, yenilebilir enerji gibi sektörlerde Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİNİ TALEP ETTİK"

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pandemi süresince gerek Türk iş insanlarıyla, gerek AB’nin iş dünyasının temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleştirilip derinleştirilmesi için de her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin AB endüstrilerinin rekabetçiliğine katkı sağladığını ve Türkiye sanayisi ile AB sanayisinin çok iyi bir entegrasyon gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak pandemi süresince dijital ekonomi, e-ticaret hizmetler sektörü, kamu alımları ön plana çıkmış durumda. Bunlar bizim mevcut Gümrük Birliği anlaşmamızda yok. 2020 yılında içinde Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için Letonya tarafından desteklerini talep ettik ve bunları beklediğimizi sayın bakana iletme fırsatımız oldu."

(İHA)

09 Tem 2020 - 14:36 İHA Ankara- Ekonomi

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