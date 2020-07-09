Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 73 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 417 milyon dolardan 51 milyar 344 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 3 temmuz haftasında 339 milyon dolar artarak 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.