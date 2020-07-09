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09 Tem 2020 - 15:06- Ekonomi

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar arttı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 73 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 417 milyon dolardan 51 milyar 344 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 3 temmuz haftasında 339 milyon dolar artarak 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

09 Tem 2020 - 15:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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