09 Tem 2020 - 15:36- Gündem
Türkiye’ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi 8 Temmuz’da eğitimlerine başladı
MSB:"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.