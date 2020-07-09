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09 Tem 2020 - 15:36- Gündem

Türkiye’ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi 8 Temmuz’da eğitimlerine başladı

MSB:"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".
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(İHA)

09 Tem 2020 - 15:36 İHA Ankara- Gündem

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