İstanbul Kapalıçarşı’da 399,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400 liradan, 2 bin 635 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 656 liradan, 364,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368,60 liradan, 2 bin 575 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 595 liradan, bin 287 liradan alınan Yarım Ziynet bin 297 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.
09 Tem 2020 - 18:26- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.