Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Tem 2020 - 09:26- Gündem G: 10 Tem 2020 - 09:27

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Partili Özeren gözaltına alındı

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İyi Parti’den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, ""Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ’Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLEN ÖZEREN PAYLAŞIMINI KALDIRMIŞTI

Polis ekipleri Özeren’i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

10 Tem 2020 - 09:26 İHA Bursa- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Soylu, Sakarya'ya gidiyor! mask
Bakan Soylu, Sakarya'ya gidiyor!
Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu mask
Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu
15 Temmuz destanı 4‘üncü yılında birçok programla yaşatılacak mask
15 Temmuz destanı 4‘üncü yılında birçok programla yaşatılacak
10 yıl önce bugün neler oldu? - 9 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 9 Temmuz 2020
ATO, Kurban Bayramı’nda Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler için harekete geçti… mask
ATO, Kurban Bayramı’nda Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler için harekete geçti…
Bakan Soylu’dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret mask
Bakan Soylu’dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."

GALERİ

9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber mask
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber
Sakarya’da 3 askerin şehit düştüğü patlama alanı görüntülendi mask
Sakarya’da 3 askerin şehit düştüğü patlama alanı görüntülendi
PKK/KCK üyelerine kapsamlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Video Haber mask
PKK/KCK üyelerine kapsamlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Video Haber
16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü! Komaya Girdi... mask
16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü! Komaya Girdi...
Ankara'da iş yerinde korkutan yangın! 4 Katlı binada büyük hasara neden oldu... mask
Ankara'da iş yerinde korkutan yangın! 4 Katlı binada büyük hasara neden oldu...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 dakikada banka soydular! Ancak Yanlış kasayı götürdüler... mask
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 dakikada banka soydular! Ancak Yanlış kasayı götürdüler...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL