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10 Tem 2020 - 16:33- Siyaset G: 10 Tem 2020 - 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53’te millete seslenecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek" dedi.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek" dedi.
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10 Tem 2020 - 16:33 İHA Ankara- Siyaset

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