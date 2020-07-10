BBP Genel Başkanı Destici’den Ayasofya açıklaması: “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı”

Ayasofya’nın ibadete açılması kararını değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı” ifadelerini kullandı.
Destici, “Danıştay 10. Daire’nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camii olarak Elhamdülillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştay’a ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.