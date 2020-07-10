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10 Tem 2020 - 19:18- Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici’den Ayasofya açıklaması: “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı”

Ayasofya’nın ibadete açılması kararını değerlendiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı” dedi.
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Ayasofya’nın ibadete açılması kararını değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı” ifadelerini kullandı.

Destici, “Danıştay 10. Daire’nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camii olarak Elhamdülillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştay’a ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)

10 Tem 2020 - 19:18 İHA Ankara- Siyaset

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