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11 Tem 2020 - 09:17- Spor G: 11 Tem 2020 - 09:18

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 98.randevuda! Takımların Son Maç İstatistikleri

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 61-17, gol sayısında da 204-84 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor Sarı-kırmızılı ekip, başkent ekibiyle Ankara'da yaptığı 48 maçın 24'ünü kazandı, 13'ünde yenildi
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Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

- Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

11 Tem 2020 - 09:17 AA Ankara- Spor

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