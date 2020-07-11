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11 Tem 2020 - 16:56- Ekonomi G: 11 Tem 2020 - 19:12

"2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı”

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, “2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı” dedi.
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Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ihracat ve ithalat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ihracat hacminin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Atasoy, hacmin artması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi 2010-2019 döneminde 186,5 milyar dolar olduğunu belirten Atasoy, en çok ihracatın yapıldığı Afrika ülkesinin ise Mısır olduğunu dile getirdi.

Afrika kıtasındaki ihracat hacmimiz her geçen gün büyüyor. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki toplam ticaret hacmi 2010-2019 döneminde 186,5 milyar dolar oldu. ULUSKON olarak Afrika ülkelerine olan ilgimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek hız kesmeden çalışmalara devam ediyoruz. Afrika kıtası ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler, yapılan ekonomi konferansları ve kurulan yakın ilişkiler, Türkiye’nin ticaretine de olumlu yansıdı. 2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Bu rakamın 122 milyar dolarlık yüzde 65 kısmı Kuzey Afrika ülkeleri, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı. Bu dönemde Türkiye’nin 126,7 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 59,8 milyar dolarlık ithalat yapıldı” dedi.

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasında karşılıklı ilişkilerin büyük rol oynadığını dile getiren Uluskon Genel Başkanı Atasoy, “Ülke bazında incelendiğinde geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,3 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır’a ihracatta enerji grubu 558,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 420,5 milyon dolarla demir ve çelik, 291,7 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi. Mısır’ın ardından en çok ihracat yapılan ülke 2,3 milyar dolarla Fas ve 1,9 milyar dolarla Libya olarak kayıtlara geçti. İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2019 itibarıyla 1,8 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır’ı 757,6 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 720,3 milyon dolarla Cezayir takip etti. Türkiye 2005 yılını Afrika yılı ilan etmişti. Bunun yanı sıra, Türk Hava Yollarının, Afrika’da doğrudan uçuş yaptığı noktaların sayısı artırılmıştı. Uçuşların yanı sıra, büyükelçilik sayısının artması, Türkiye’nin kıtayla olan ticaret hacminin gelişmesinde önemli rol oynadı” diye konuştu.

Pandemi sürecinde Afrika ülkeleri ile ticaretin sürdürdüğüne dikkat çeken ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, “Pandemi sureci boyunca da Türkiye’den tekstil, gıda basta olmak üzere birçok ürünün ihracatı artmıştır. Görüşmelerimiz Afrika ülkeleriyle devam etmektedir” şeklinde konuştu.

11 Tem 2020 - 16:56 İHA İstanbul- Ekonomi

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