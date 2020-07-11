Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
11 Tem 2020 - 17:27- Asayiş Güncelleme: 11 Tem 2020 - 19:10
MSB: “NATO’ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı”
Milli Savunma Bakanlığı, “NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” bilgisini paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.