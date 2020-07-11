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11 Tem 2020 - 17:27- Asayiş G: 11 Tem 2020 - 19:10

MSB: “NATO’ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı”

Milli Savunma Bakanlığı, “NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” bilgisini paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
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11 Tem 2020 - 17:27 İHA Ankara- Asayiş

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