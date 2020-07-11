Hakurk’ta EYP imhası

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta yapılan arama tarama faaliyetine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Komandolarımız, terör örgütü PKK’nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP’leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kilogramlık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi” denildi.
Bakanlık ayrıca, tespit edilen EYP’lerin imhasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.