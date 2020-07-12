Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta eksik sayısı 7’ye yükseldi. Douglas, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba’dan faydalanamayacak olan Beşiktaş, bugün yapılan antrenmana aşil tendonundaki ağrı nedeniyle çıkmayan Boateng’i de Malatya deplasmanında oynatamayacak. Kasımpaşa maçının ardından Aşil tendinopatisi tanısı konulan ve tedavisi başlayan Boateng’in ağrıları devam ederken, bugün yapılan kontroller sonrasında tedavisinin sürmesine karar verildi. Yıldız oyuncu Malatya deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Boateng’i forvette oynatmayı düşünen Sergen Yalçın, bu noktada Güven Yalçın’a 11’de şans verecek.
12 Tem 2020 - 13:01- Spor
Beşiktaş’ta Boateng şoku
Yeni Malatyaspor maçı öncesinde birçok sakatı bulunan Beşiktaş’ta bir kötü haber de Boateng’den geldi. Aşil tendonunda ağrı bulunan Ganalı yıldız, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.