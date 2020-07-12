Beşiktaş’ta Boateng şoku

Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta eksik sayısı 7’ye yükseldi. Douglas, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba’dan faydalanamayacak olan Beşiktaş, bugün yapılan antrenmana aşil tendonundaki ağrı nedeniyle çıkmayan Boateng’i de Malatya deplasmanında oynatamayacak. Kasımpaşa maçının ardından Aşil tendinopatisi tanısı konulan ve tedavisi başlayan Boateng’in ağrıları devam ederken, bugün yapılan kontroller sonrasında tedavisinin sürmesine karar verildi. Yıldız oyuncu Malatya deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Boateng’i forvette oynatmayı düşünen Sergen Yalçın, bu noktada Güven Yalçın’a 11’de şans verecek.

(İHA)