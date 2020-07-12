Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ettiğini ve Tel Abyad’da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı bir EYP’nin, boş bir arazide METİ Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.
12 Tem 2020 - 15:18- Asayiş
Tel Abyad’da dükkan önüne tuzaklanan EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da bir dükkan önüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), boş bir arazide METİ Timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.