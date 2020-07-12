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12 Tem 2020 - 15:18- Asayiş

Tel Abyad’da dükkan önüne tuzaklanan EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da bir dükkan önüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), boş bir arazide METİ Timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ettiğini ve Tel Abyad’da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı bir EYP’nin, boş bir arazide METİ Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

(İHA)

12 Tem 2020 - 15:18 İHA Ankara- Asayiş

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