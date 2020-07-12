Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, 32. hafta mücadelesinde yarın konuk olacağı İ.H.Konyaspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, orta ve şut çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 21.00’de konuk olacak Konyaspor maçı için bugün akşam saatlerinde Konya’ya hareket edecek.

(İHA)