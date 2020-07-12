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12 Tem 2020 - 21:21- Gündem G: 12 Tem 2020 - 21:31

Günün özeti - 12 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 363’e yükseldiğini açıkladı.

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Ayasofya’da hazırlıklar başladı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’ya girişler kapatıldı. 24 Temmuz’da kılınacak cuma namazı öncesi tarihi yapıda çalışmalar başladı.

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“Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

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Salgına karşı hangi sosyal aktivite riskli?

ABD’li bilim insanları bir rapor yayımladı. rapor virüse karşı hangi aktivitenin ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu.

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Pençe - Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK’lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

(İHA)

12 Tem 2020 - 21:21 İHA Ankara- Gündem

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