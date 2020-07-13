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13 Tem 2020 - 09:45- Belediyeler G: 13 Tem 2020 - 10:16

Altındağ'da 17 Gençlik Merkezi detaylı dezenfeksiyon çalışmalarından sonra kapılarını açtı... - Ankara

Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 Gençlik Merkezi, ‘yeni normal sosyal hayat’ kurallarıyla kapılarını açtı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, tüm gençlik merkezlerinde detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 Gençlik Merkezi, ‘yeni normal sosyal hayat’ kurallarıyla kapılarını açtı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, tüm gençlik merkezlerinde detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesi'nin, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Normal hayata dönüş takvimi ile kapılarını yeniden Altındağlı gençlere açan Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri de titizlikle dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Asım Balcı "Öğrencilerimizin ve velilerin içinin rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

GENÇLİK MERKEZLERİ TERTEMİZ

Altındağ Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile gençlik merkezlerinde sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuldu. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda merkezlerden faydalanabilmeleri için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridor ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ...”

Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “ Koronavirüs tamamen bitmiş değil... Kontrollü sosyal hayat kurallarıyla yaşantımıza devam ediyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler tesislerimizin tamamında olduğu gibi, gençlik merkezlerimizde de titizlikle uygulanacak. Çocuklarımızın da, ailelerinin de bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı
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13 Tem 2020 - 09:45 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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