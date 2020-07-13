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13 Tem 2020 - 10:21- Ekonomi

Cari denge 3.76 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler dengesi Mayıs ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi. 2020 Ocak-Mayıs döneminde cari açık 16 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Mayıs ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8.244 milyon dolar oldu. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari açık 16 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2.539 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.009 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 60 milyon dolar, 2.171 milyon dolar ve 448 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 619 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon dolar, 117 milyon dolar ve 878 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.

(İHA)

13 Tem 2020 - 10:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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