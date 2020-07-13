Yeni Büfeler sahiplerini bulacak... Yarın 27 ekmek teknesi için kura çekilişi yapılacak - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası şehir merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfeleri açmaya devam ediyor. Polatlı ve Temelli’de ilk kez satış büfeleri açacak olan Halk Ekmek Fabrikası, 14 Temmuz Salı günü saat 11.00’da noter huzurunda çeşitli noktalarda boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 halk ekmek büfesi için kura çekilişi gerçekleştirecek.

Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmez ürünü olan Halk Ekmek, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle şehir merkezinden sonra çevre ilçelerde de severek tüketiliyor.

Halk Ekmek satış büfelerinin sayısı ilçelerde de her geçen gün artıyor. Halk Ekmek Fabrikası; Kahramankazan (1), Elmadağ (2), Ayaş (1), Çubuk (2), Akyurt (1) ve Kızılcahamam (1) ilçesinden sonra Polatlı (4) ve Temelli’de (1) yeni satış büfeleri açacak.

27 HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ İÇİN KURA ÇEKİLİŞİ

Halk Ekmek Fabrikası aralarında; Polatlı, Haymana, Temelli ve Bala’nın bulunduğu ilçeler ile Ankara’nın çeşitli semtlerinde boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 halk ekmek büfesi için noter huzurunda elektronik ortamda kura çekilişi yapılacak.

14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00’de Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenecek kura çekilişi ile yeni büfeler sahiplerini bulacak. Büfelerin hak sahiplerine 2 yıllığına kiralanacağını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, “ Aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlarken, ürettiğimiz 250 gramlık ekmekler 1 TL’den satılıyor. 27 ekmek teknesi için noter huzurunda kura çekilişi yapacağız. Halk Ekmek Satış Büfeleri bizim uç beylerimiz. Kura çekilişinin başta başvuru sahipleri olmak üzere tüm Ankara halkı için şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını istiyoruz” dedi.

HALK EKMEK BÜFELERİNİN İLÇELERDE DE SAYISI ARTIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası şehir merkezinin dışında çevre ilçelerde de ekmek satış büfeleri açmaya devam ediyor. Polatlı ve Temelli’de ilk kez satış büfeleri açacak olan Halk Ekmek Fabrikası, 14 Temmuz Salı günü saat 11.00’da noter huzurunda çeşitli noktalarda boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 halk ekmek büfesi için kura çekilişi gerçekleştirecek.

Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmez ürünü olan Halk Ekmek, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle şehir merkezinden sonra çevre ilçelerde de severek tüketiliyor.

Halk Ekmek satış büfelerinin sayısı ilçelerde de her geçen gün artıyor. Halk Ekmek Fabrikası; Kahramankazan (1), Elmadağ (2), Ayaş (1), Çubuk (2), Akyurt (1) ve Kızılcahamam (1) ilçesinden sonra Polatlı (4) ve Temelli’de (1) yeni satış büfeleri açacak.

27 HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ İÇİN KURA ÇEKİLİŞİ

Halk Ekmek Fabrikası aralarında; Polatlı, Haymana, Temelli ve Bala’nın bulunduğu ilçeler ile Ankara’nın çeşitli semtlerinde boş bulunan ya da sözleşmesi sona eren 27 halk ekmek büfesi için noter huzurunda elektronik ortamda kura çekilişi yapılacak.

14 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00’de Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenecek kura çekilişi ile yeni büfeler sahiplerini bulacak. Büfelerin hak sahiplerine 2 yıllığına kiralanacağını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, “Aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlarken, ürettiğimiz 250 gramlık ekmekler 1 TL’den satılıyor. 27 ekmek teknesi için noter huzurunda kura çekilişi yapacağız. Halk Ekmek Satış Büfeleri bizim uç beylerimiz. Kura çekilişinin başta başvuru sahipleri olmak üzere tüm Ankara halkı için şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını istiyoruz” dedi.